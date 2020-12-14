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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:21
барабашов написав:
Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
Тут 2х уровневые 35 квадратов пытаюсь рисовать в воображении, не выходит. Лестница мешает...
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:28
flyman написав: vitaliian написав: Grand Touring написав:
5524562:vitaliian"]Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2
[quote="5524566:airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?
може таки продати, поки ціна не сильно просіла?[/quote]Похоже м2 приумножать не в 2023, но котлеты можно подзаработать для этого.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:23
барабашов написав:
Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
поскольку это наглострой, никто не будет возражать против твердотопливного котла, а в зоне "барбекю" можно хранить дрова. На крыше можно повесить солнечные панели. На 20й этаж без э.э. забираться не нужно. По боярке ракетами не стреляют (враги не знают где оно такое)
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:51
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:32
UA
А что тот ужас от Флуя-эстэта с лакированным потолком и бетонным рукомойником стоил под 140куе год назад(3куе с лихуем/метр)??? И его за такие деньги покупали с таким ремонтом? Или всё таки ремонт был на уровне Славутича от Биии и чуть-чуть прелести €йра?
Аренда уже вижу сравнялась с нашей.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 19:09
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