flyman написав:
вчіть матчасть і не перекручуйте фактаж
Флай, тобі не подобається, що нерухомість в Прикиєвських Єпенях дешевшає з швидкістю звуку?
Далі буде ще більший обвал.
Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:13
Флай, тобі не подобається, що нерухомість в Прикиєвських Єпенях дешевшає з швидкістю звуку?
Далі буде ще більший обвал.
Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.
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