RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10586105871058810589
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:38

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Всього за 14000! З електрогенератором впридачу! Новобуд!!!
Флаймену, Вітальєну та іншим любителям дешевих прикиєвських Єпенів - варто подумати(((
Ідеальне місце для оточення Києва кавалірками або відкриття нового модного салона краси!

вчіть матчасть і не перекручуйте фактаж

Флай, тобі не подобається, що нерухомість в Прикиєвських Єпенях дешевшає з швидкістю звуку?
Далі буде ще більший обвал.
Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.

То что лежит упасть не может. 500уе это ниже себестоимости строительства которая сейчас выше 850$ для эконом вариантов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15978
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:19

  Frant написав:Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.

Куда уже просесть? Я вижу что однушка в центре города стоит как зарплата ведушего программиста за 2 года. :?

https://ua.m2bomber.com/obj/1049296785/view/flat-sell/kiiv-11-421866/1k-44m-3etaz-pereulok-rylskii-ul-vladimirskaa-812
https://ua.m2bomber.com/obj/1049296785/view/flat-sell/kiiv-11-421866/1k-44m-3etaz-pereulok-rylskii-ul-vladimirskaa-812
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37

Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают
барабашов
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:46

проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 4-5 лет назад). Верно ?
baraka
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 09.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10586105871058810589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23434 15277135
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 15:13
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4991218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (104)
02.01.2023 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.