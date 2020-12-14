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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 23:38
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Всього за 14000! З електрогенератором впридачу! Новобуд!!!
Флаймену, Вітальєну та іншим любителям дешевих прикиєвських Єпенів - варто подумати(((
Ідеальне місце для оточення Києва кавалірками або відкриття нового модного салона краси!
вчіть матчасть і не перекручуйте фактаж
Флай, тобі не подобається, що нерухомість в Прикиєвських Єпенях дешевшає з швидкістю звуку?
Далі буде ще більший обвал.
Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.
То что лежит упасть не может. 500уе это ниже себестоимости строительства которая сейчас выше 850$ для эконом вариантов.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:19
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37
Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:46
проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 4-5 лет назад). Верно ?
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baraka
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