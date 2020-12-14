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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 23:38
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Всього за 14000! З електрогенератором впридачу! Новобуд!!!
Флаймену, Вітальєну та іншим любителям дешевих прикиєвських Єпенів - варто подумати(((
Ідеальне місце для оточення Києва кавалірками або відкриття нового модного салона краси!
вчіть матчасть і не перекручуйте фактаж
Флай, тобі не подобається, що нерухомість в Прикиєвських Єпенях дешевшає з швидкістю звуку?
Далі буде ще більший обвал.
Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.
То что лежит упасть не может. 500уе это ниже себестоимости строительства которая сейчас выше 850$ для эконом вариантов.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:19
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Понаехал
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37
Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают
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барабашов
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:46
проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?
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baraka
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:54
барабашов написав:Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают
DevOps хотели в районе 5-6к в январе в Киеве. Это я хорошо помню. Обучение на DevOps нынче бесплатное для граждан Украины(AWS, GCP). Наши ставки тут не причем. Так что кто учился год - вступил в игру за квадратные метры
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Понаехал
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Додано: Вів 03 січ, 2023 01:04
Понаехал Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!
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Grand Touring
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Додано: Вів 03 січ, 2023 01:08
baraka написав:
проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?
Да, верно.
Но это ж цена за воздух над котлованом и метро тогда не планировалось.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 01:11
Grand Touring написав:Понаехал
Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!
Зашел сегодня в Сильпо там касирши из Швеции и мясник из Швейцарии.
Говорят приехали жить в Киев Фейлиса, тут круто.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 02:32
Grand Touring написав:Понаехал
Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!
Уже, собираю чемоданы )))
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