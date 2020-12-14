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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10586105871058810589
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:38

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Всього за 14000! З електрогенератором впридачу! Новобуд!!!
Флаймену, Вітальєну та іншим любителям дешевих прикиєвських Єпенів - варто подумати(((
Ідеальне місце для оточення Києва кавалірками або відкриття нового модного салона краси!

вчіть матчасть і не перекручуйте фактаж

Флай, тобі не подобається, що нерухомість в Прикиєвських Єпенях дешевшає з швидкістю звуку?
Далі буде ще більший обвал.
Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.

То что лежит упасть не может. 500уе это ниже себестоимости строительства которая сейчас выше 850$ для эконом вариантов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:19

  Frant написав:Дерево засихає з вершини, нерухомість дешевшає з провінції.

Куда уже просесть? Я вижу что однушка в центре города стоит как зарплата ведушего программиста за 2 года. :?

https://ua.m2bomber.com/obj/1049296785/view/flat-sell/kiiv-11-421866/1k-44m-3etaz-pereulok-rylskii-ul-vladimirskaa-812
https://ua.m2bomber.com/obj/1049296785/view/flat-sell/kiiv-11-421866/1k-44m-3etaz-pereulok-rylskii-ul-vladimirskaa-812
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37

Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:46

проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:54

  барабашов написав:Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают

DevOps хотели в районе 5-6к в январе в Киеве. Это я хорошо помню. Обучение на DevOps нынче бесплатное для граждан Украины(AWS, GCP). Наши ставки тут не причем. Так что кто учился год - вступил в игру за квадратные метры :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 01:04

Понаехал Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 01:08

  baraka написав:проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?

Да, верно.
Но это ж цена за воздух над котлованом и метро тогда не планировалось.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 01:11

  Grand Touring написав:Понаехал Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!

Зашел сегодня в Сильпо там касирши из Швеции и мясник из Швейцарии.
Говорят приехали жить в Киев Фейлиса, тут круто.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 02:32

  Grand Touring написав:Понаехал Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!

Уже, собираю чемоданы )))
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 06:34

  baraka написав:проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?


Я помню, что однуху примерно 36 м2 можно было взять за что-то около 20-22 куе в 2015-2016, ЕМНИП. Может ощибаюсь.
rjkz
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