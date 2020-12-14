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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 січ, 2023 07:29
UA написав: Grand Touring написав:Понаехал
Да, сейчас ай-ти со всего мира мигрируют в Киев, особенно из серой Испании. Говорят, квартиры дешевые. Мол че нам там в Испании делать, а тут Киев центр - вышел и мужик на коне сидит и это круто заводит!
Зашел сегодня в Сильпо там касирши из Швеции и мясник из Швейцарии.
Говорят приехали жить в Киев Фейлиса, тут круто.
Навіть особа Віталіан виїхала з Ірпеня у Воронєж. Вата до вати (((
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