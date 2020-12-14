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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 січ, 2023 00:54
барабашов написав:Понаехал
130куе не только лишь каждый программист в Киеве может нахомячить за два года
У вас конечно возможно такие ставки $/hour что и на еду не с помойки останется и на развлечения
Цену на квартиры не инженеры с нормальной по западным меркам зарплатой надувают и поддерживают
DevOps хотели в районе 5-6к в январе в Киеве. Это я хорошо помню. Обучение на DevOps нынче бесплатное для граждан Украины(AWS, GCP). Наши ставки тут не причем. Так что кто учился год - вступил в игру за квадратные метры
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Додано: Вів 03 січ, 2023 01:08
baraka написав:
проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?
Да, верно.
Но это ж цена за воздух над котлованом и метро тогда не планировалось.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 06:34
baraka написав:
проверьте меня плиз: наименьшая стоимость квадратного метра в Варшавском была в районе $500-550 (около 5-6 лет назад). Верно ?
Я помню, что однуху примерно 36 м2 можно было взять за что-то около 20-22 куе в 2015-2016, ЕМНИП. Может ощибаюсь.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:21
Наразі у Києві людей не менше ніж рік тому
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:32
Investor_K написав:
Наразі у Києві людей не менше ніж рік тому
Так.
Проте грошей у людей - меньше, і суттєво меньше.
А через рік, два - буде ще меньше.
Тому ціни КРЖН - вниз, вниз і лише вниз.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:50
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Додано: Вів 03 січ, 2023 11:31
flyman Зачем тебе 100куе. Кавалирок у тебя на 4 жизни хватит. Много ты не ешь, питаешься энергией солнца и ветра. По маршрутам Шрт ездишь бесплатно на велике. Просто интересно. На брендовую одежду?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 11:34
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya-dvokmnatna-kvartira-u-zhk-varshavskiy-IDQDlpl.html
в мене цоколь в ліпшому стані
з.і.
ліпше кавалірка з ремонтом біля ШРТ, чим дві двушки без ремонту у Варшавскому
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_Klim
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