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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:38
vitaliian написав: flyman написав:
ліпше ожна кавалірка з ремонтом біля ШРТ, чим дві двушки без ремонту у Варшавскому
в двушке можно сделать ремонт, ты об этом не подумал)
flyman написав:
є така тєма, як "попасти в струю"
чтобы та струя не попала в тебя.
золотий дощик
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Додано: Вів 03 січ, 2023 11:44
Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню
Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
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_Klim
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