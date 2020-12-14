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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10587105881058910590
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:ліпше ожна кавалірка з ремонтом біля ШРТ, чим дві двушки без ремонту у Варшавскому
в двушке можно сделать ремонт, ты об этом не подумал)
  flyman написав:є така тєма, як "попасти в струю"
чтобы та струя не попала в тебя.

золотий дощик :)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:44

​​Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню

Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

vitaliian
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