Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац і таки на щось згодилися!
А що, спростили пересіченим умови підключення до зеленого тарифу?
Тримай кишеню ширше. Уже розроблений законопроєкт, за яким з цього року припиняється підключення нових абонентів до зеленого тарифу. А існуючих мабуть продовжать "любити"-грошей у держави обмаль.
Украинским провайдерам передали батареи SBL, которые помогут им работать в случае отключения света 10-12 часов. Об этом сообщает Минцифры.
172 батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины: большая часть досталась Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской — регионам, где наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания. https://t.me/c/1248149892/29810
drevlyanin написав: Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац і таки на щось згодилися!
Сонячна енергія - вельми дорога, насправді. Тому треба піднімати ціну, і без варіантів.
Так вона будь-яка не дешева. Навіть атомна та гідро, коли порахувати витрати на побудову нових енергоблоків. А старі на жаль не вічні.