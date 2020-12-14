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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10588105891059010591>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:ліпше ожна кавалірка з ремонтом біля ШРТ, чим дві двушки без ремонту у Варшавскому
в двушке можно сделать ремонт, ты об этом не подумал)
  flyman написав:є така тєма, як "попасти в струю"
чтобы та струя не попала в тебя.

золотий дощик :)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:44

​​Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню

Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:01

  vitaliian написав:
​​Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню

Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.



Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац 8) і таки на щось згодилися!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:04

  vitaliian написав:
​​Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню

Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.


Уже застосовується. Кукаєм без е.е.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:05

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:
​​Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню

Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.



Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац 8) і таки на щось згодилися!

А що, спростили пересіченим умови підключення до зеленого тарифу?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:40

  flyman написав:Уже застосовується. Кукаєм без е.е
у меня последнее отключение было 31.12 на 1 час. Но и до 31 отключали не сильно, в 12 ночи в основном и в 6 утра. Рядом АЭС, энергии видимо избыток, а передать на Киев возможности нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:52

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:
​​Обмеження електроенергії до 14:00 не застосовуються - завдяки теплій погоді та зниженому споживанню

Також Укренерго повідомляє, що через ясну погоду підвищились виробництво електроенергії сонячними електростанціями.



Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац 8) і таки на щось згодилися!

Сонячна енергія - вельми дорога, насправді.
Тому треба піднімати ціну, і без варіантів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:58

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац 8) і таки на щось згодилися!

А що, спростили пересіченим умови підключення до зеленого тарифу?


Тримай кишеню ширше. Уже розроблений законопроєкт, за яким з цього року припиняється підключення нових абонентів до зеленого тарифу. А існуючих мабуть продовжать "любити"-грошей у держави обмаль.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:00

интернет будет без света

Украинским провайдерам передали батареи SBL, которые помогут им работать в случае отключения света 10-12 часов. Об этом сообщает Минцифры.

172 батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины: большая часть досталась Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской — регионам, где наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.
https://t.me/c/1248149892/29810
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:04

  Frant написав:
  drevlyanin написав:
Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац 8) і таки на щось згодилися!

Сонячна енергія - вельми дорога, насправді.
Тому треба піднімати ціну, і без варіантів.


Так вона будь-яка не дешева. Навіть атомна та гідро, коли порахувати витрати на побудову нових енергоблоків. А старі на жаль не вічні.
drevlyanin
 
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