Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Украинским провайдерам передали батареи SBL, которые помогут им работать в случае отключения света 10-12 часов. Об этом сообщает Минцифры.
172 батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины: большая часть досталась Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской — регионам, где наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания. https://t.me/c/1248149892/29810
Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Украинским провайдерам передали батареи SBL, которые помогут им работать в случае отключения света 10-12 часов. Об этом сообщает Минцифры.
172 батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины: большая часть досталась Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской — регионам, где наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания. https://t.me/c/1248149892/29810
Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
drevlyanin написав: Весь минулий рік тривали "наїзди" на сонячні станції: мовляв нафік вони не потрібні, тільки створюють дисбаланси в мережі та забирають гроші з енергоринку. А тут раптом бац і таки на щось згодилися!
Сонячна енергія - вельми дорога, насправді. Тому треба піднімати ціну, і без варіантів.
Так вона будь-яка не дешева. Навіть атомна та гідро, коли порахувати витрати на побудову нових енергоблоків. А старі на жаль не вічні.
Зелені самі себе кинули протягнувши мегакорупційні умови.
Не пиши плз завчені тези з прес-релізу зелених.
Обов’язковий викуп 100% всієї виробленої енергії ро зеленому тарифу в незалежності від небалансів по ціні в євро… У жодної генерації цього немає. І всі зміни якраз на це. Особливо сонячні панелі допомагають у вечірній час пік зимою.
drevlyanin написав: Так вона будь-яка не дешева. Навіть атомна та гідро, коли порахувати витрати на побудову нових енергоблоків. А старі на жаль не вічні.
Зелені самі себе кинули протягнувши мегакорупційні умови.
Не пиши плз завчені тези з прес-релізу зелених.
Обов’язковий викуп 100% всієї виробленої енергії ро зеленому тарифу в незалежності від небалансів по ціні в євро… У жодної генерації цього немає. І всі зміни якраз на це. Особливо сонячні панелі допомагають у вечірній час пік зимою.
Полюбляєте шукати ворогів серед українців та навішувати ярлики? До вашого відома-енергія з теплових станцій татарина вже останні пів року перед війною була не дешевше "сонячної", то може краще весну-літо-осінь користуватися в світлу пору доби сонячною ел. ніж спалювати вугілля на ТЕС, котрого постійний дефіцит в опалювальний сезон? Взимку чекати на виробіток від СЕС якось не серьйозно, а що, це було таємницею раніше? А з березня по жовтень "сонце" нам вже теж не потрібно? Заздрю вашому оптимізму. п.с. Може особисто для вас це не великі витрати, та для України будувати нові блоки АЕС по 6-8 мільярдів долларів(і 4-6 років часу!) за штуку поки що не по кишені. п.п.с. Потрібні різні види єлектростанцій і вони чудово можуть доповнювати одна одну.
Первый написав:Зелені самі себе кинули протягнувши мегакорупційні умови.
Не пиши плз завчені тези з прес-релізу зелених.
Обов’язковий викуп 100% всієї виробленої енергії ро зеленому тарифу в незалежності від небалансів по ціні в євро… У жодної генерації цього немає. І всі зміни якраз на це. Особливо сонячні панелі допомагають у вечірній час пік зимою.
Якщо в країні не буде корупції, то хто буде купляти квартири в модних будинках?
flyman написав:Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
А як з віддаленою роботою пристосувався?
Маю кілька мобільних вишок в радіусі півколометра-кілометр, ноутбук, ББЖ з новою АКБ 7А*г та комлпект б.у. ноутбучних акумуляторів (https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html), б.у. телефон з LTE який використовую як модем. Ще замовив на аліекспрес 4G USB модем-роутер (якщо зарекомендує себе добре, то спробую ще один на дачу із зовнішньою направленою антеною).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.