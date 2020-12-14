Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю. Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
Первый написав:Зелені самі себе кинули протягнувши мегакорупційні умови.
Не пиши плз завчені тези з прес-релізу зелених.
Обов’язковий викуп 100% всієї виробленої енергії ро зеленому тарифу в незалежності від небалансів по ціні в євро… У жодної генерації цього немає. І всі зміни якраз на це. Особливо сонячні панелі допомагають у вечірній час пік зимою.
Якщо в країні не буде корупції, то хто буде купляти квартири в модних будинках?