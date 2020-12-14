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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10589105901059110592
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:06

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/47267

Сейчас в моде дома с маленькими окнами

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непогана ідея на вікна для дачі, треба взяти на озброєння
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:10

  flyman написав:непогана ідея на вікна для дачі, треба взяти на озброєння
стиралка в интерьере вообще целое направление искусства. Это тебе не плинтусы скрытого монтажа, тут вкус нужен.
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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 січ, 2023 00:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:11

  flyman написав:
  drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.

Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота.
Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
Просто змова на ринку.

оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:непогана ідея на вікна для дачі, треба взяти на озброєння
стиралка в интерьере вообще целое направление искусства. Это тебе не плинтусы скрытого монтажа, тут вкус нужен.
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https://m.fishki.net/2490369-15-fantast ... html?amp=1
(Открывай через vpn)

як буржуйка - найбліпше рішення
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18

  flyman написав:як буржуйка - найбліпше рішення
в буржуйке толщина металла нужна. Фольга прогорит насквозь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 01:06

  UA написав:
  Первый написав:Зелені самі себе кинули протягнувши мегакорупційні умови.

Не пиши плз завчені тези з прес-релізу зелених.

Обов’язковий викуп 100% всієї виробленої енергії ро зеленому тарифу в незалежності від небалансів по ціні в євро…
У жодної генерації цього немає.
І всі зміни якраз на це.
Особливо сонячні панелі допомагають у вечірній час пік зимою.

Якщо в країні не буде корупції, то хто буде купляти квартири в модних будинках?

Хто в Штатах купує?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:31

Форум, колись багатолюдний, перетворився в діалог двох злиднів - бучанського скупердяя та ірпіньської електросамокатчиці.
Їм потрібні таблетки від тупості і від скнарості.
Frant
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