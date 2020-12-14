|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 00:18
flyman написав:
як буржуйка - найбліпше рішення
в буржуйке толщина металла нужна. Фольга прогорит насквозь.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16006
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2082 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:44
Уряд погодив будівництво моста через річку Ірпінь
Кабінет міністрів України погодив пропозицію щодо проектування та будівництва моста через річку Ірпінь для автомобілів на дорозі державного значення Р-30.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
За його словами, передбачено, що виконання робіт з проектування та будівництва мостового переходу забезпечується Державним агентством автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16006
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2082 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:11
vkstsk написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота.
Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
оптоволоконний інтернет працює без світла, якщо його є кому живити зі сторони провайдера, але провайдер живити не збирається при відсутності е.е., тобто "ми тобі оптику прокладем, але при відключенні е.е. оптика інтернет не буде постачати".
Вище писав, навіщо провайдерам чесатися, якщо можна домовитися між собою і нічого не робити, а тільки піднімати ціну на послуги.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30284
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2595 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:13
Так что - будем подводить итоги года? Какую цену за метр утверждаем состоявшейся по итогам 2022?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3281 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:14
vitaliian написав:
Уряд погодив будівництво моста через річку Ірпінь
Кабінет міністрів України погодив пропозицію щодо проектування та будівництва моста через річку Ірпінь для автомобілів на дорозі державного значення Р-30.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
За його словами, передбачено, що виконання робіт з проектування та будівництва мостового переходу забезпечується Державним агентством автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області.
підірвали, а тепер будуть будувати, файний бізнес, до нескінченності можна так робити
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30284
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2595 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:31
striped написав:
Так что - будем подводить итоги года? Какую цену за метр утверждаем состоявшейся по итогам 2022?
Рано.
В кінці 2023 ситуація стане більш очевидною.
Недарма з форуму майже зникли ріелтори та перекупщики новобуду.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23134
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 2445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:37
Frant написав: striped написав:
Так что - будем подводить итоги года? Какую цену за метр утверждаем состоявшейся по итогам 2022?
Рано.
В кінці 2023 ситуація стане більш очевидною.
Недарма з форуму майже зникли ріелтори та перекупщики новобуду.
Вже від декількох людей, що виїхали в Бундес, і планували вернутись з Нового року, вже помалу міняють ці плани на залишитись. З Польші одні вернулись, як додопомогу перестали платити, зрештою в них і тут досить непогано було.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:51
flyman написав:
оптоволоконний інтернет працює без світла, якщо його є кому живити зі сторони провайдера, але провайдер живити не збирається при відсутності е.е., тобто "ми тобі оптику прокладем, але при відключенні е.е. оптика інтернет не буде постачати".
Вище писав, навіщо провайдерам чесатися, якщо можна домовитися між собою і нічого не робити, а тільки піднімати ціну на послуги.
Укртелеком по АДСЛ реально работает при отключении ЭЭ.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7485
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 2070 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 січ, 2023 12:00
Frant написав:
Рано.
В кінці 2023 ситуація стане більш очевидною.
Недарма з форуму майже зникли ріелтори та перекупщики новобуду.
Фейлис тут намодерировал, что одни буржуйки и остались.
Видно чувак к новому году получил два письма -
одно про повышении ставки по ипотеке-рассрочке на квартиру в Галактике и второе про сокращение с работы в рамках лопания айти пузыря
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7485
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 2070 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23434
|15306677
|
|
|1117
|4991826
|
|
|3
|5080
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|