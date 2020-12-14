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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10590105911059210593
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:57

Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Ситуація на ринку нерухомості:
◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%;
◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.

Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war-2
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:20

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Одне речення з цифрами - інформує більше, ніж 100 000 балаболів-ріелторів з 10000000 постів про буржуйки, електросамокати і драні колготи.

Причому, ще не вечір.
Війна продовжується.
Довоєнного жиру все меньше і меньше.
Тому варіант "Квартира в Києві з євроремонтом за ціною євроремонта" - він реалізується. Подобається це комусь чи ні. :roll:

  Хомякоид написав:господа так что брать киев или винницу вот в чем вопрос
винница уверен деньги не потеряю зато киев может хораашо вистрелить как по аренде так и по удорожанию

поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 січ, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 10590105911059210593
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