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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10590105911059210593
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:57

Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Ситуація на ринку нерухомості:
◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%;
◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.

Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war-2
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:20

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Одне речення з цифрами - інформує більше, ніж 100 000 балаболів-ріелторів з 10000000 постів про буржуйки, електросамокати і драні колготи.

Причому, ще не вечір.
Війна продовжується.
Довоєнного жиру все меньше і меньше.
Тому варіант "Квартира в Києві з євроремонтом за ціною євроремонта" - він реалізується. Подобається це комусь чи ні. :roll:

  Хомякоид написав:господа так что брать киев или винницу вот в чем вопрос
винница уверен деньги не потеряю зато киев может хораашо вистрелить как по аренде так и по удорожанию

поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 січ, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Позитивный фактор для елитной недвижимости Киева https://www.5.ua/ru/obshchestvo/kabmyn- ... 96168.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.


Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))

Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.

Смішно і сумно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:13

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.


Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))

Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.

Смішно і сумно.

Зникнення з форуму величезної кількості рилів, які раніше постійно тут закидали дезінформацію - теж є показовим.
Хто в Австрії працює (вантажником в супермаркеті), хто в Польщі (кладовщиком), хто в Чехії (на заводі), хто в Україні (на бензозаправці, щоб купити нарешті старий Ланос замість електросамоката) - всім рилам-новобудівцям знайшлась справжня робота. Лафа закінчилась. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 січ, 2023 14:41, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:17

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.
Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод.
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща:..Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч

85+63=148.. 224-148=76-это объём коммерц+аренда ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:29

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Ситуація на ринку нерухомості:
◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%;
◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.

Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war-2

Вы еще учитывайте, что в прошлом году было 55 довоенных дней. Уверен, что значительная доля договоров купли-продажи была заключена в январе-феврале.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:41

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.


Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))

Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.

Смішно і сумно.

А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка? Или вас интересует именно ваша цена метра на конкретном объекте, где она до НГ22 конкретно была в разы выше(ну типа как €йру регулярно регулярно то 140, то 128, то вообще 40куе на полном серьёзе предлагают за Ярославов Град)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:50

  барабашов написав:€йру регулярно регулярно то 140, то 128, то вообще 40куе на полном серьёзе предлагают за Ярославов Град)?

140 000 євро - це офігенно висока ціна, як для столиці воюючої держави, яка постійно потерпає під ракетними ударами.
Тому п.Реус передумав.
До листопада ще можна було продати за цю ціну.
Зараз - ні.
Через півроку - ще дешевше.
Ну і далі - лише вниз.
Frant
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