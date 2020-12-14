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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10591105921059310594>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Позитивный фактор для елитной недвижимости Киева https://www.5.ua/ru/obshchestvo/kabmyn- ... 96168.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.


Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))

Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.

Смішно і сумно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:17

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.
Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод.
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща:..Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч

85+63=148.. 224-148=76-это объём коммерц+аренда ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:29

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Ситуація на ринку нерухомості:
◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%;
◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.

Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war-2

Вы еще учитывайте, что в прошлом году было 55 довоенных дней. Уверен, что значительная доля договоров купли-продажи была заключена в январе-феврале.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:41

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.


Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))

Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.

Смішно і сумно.

А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка? Или вас интересует именно ваша цена метра на конкретном объекте, где она до НГ22 конкретно была в разы выше(ну типа как €йру регулярно регулярно то 140, то 128, то вообще 40куе на полном серьёзе предлагают за Ярославов Град)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:13

Naverno nado tormozit s pokupkoi.
Vse otgovarivaut ot bud kakih shagov.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:32

  Хомякоид написав:Naverno nado tormozit s pokupkoi.
Vse otgovarivaut ot bud kakih shagov.


А вам що, каклета ляжку пече? Наче ж в Канаду збирались то і купуйте там. :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:33

В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:34

  Хомякоид написав:Naverno nado tormozit s pokupkoi.
Vse otgovarivaut ot bud kakih shagov.

для начала с раскладкой разберись, инвестор мамкин :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:01

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:Naverno nado tormozit s pokupkoi.
Vse otgovarivaut ot bud kakih shagov.


А вам що, каклета ляжку пече? Наче ж в Канаду збирались то і купуйте там. :wink:


Kanada eto zapasnoi aerodrom. :D
Nachnetsya voinushka v Evrope, poplivu v Kanadu
Хомякоид
 
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