Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік. Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща:..Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч
Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.
Ситуація на ринку нерухомості: ◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%; ◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.
Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.
Frant написав:поки що нічого не треба брати. Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.
Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))
Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.
Смішно і сумно.
А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка? Или вас интересует именно ваша цена метра на конкретном объекте, где она до НГ22 конкретно была в разы выше(ну типа как €йру регулярно регулярно то 140, то 128, то вообще 40куе на полном серьёзе предлагают за Ярославов Град)?