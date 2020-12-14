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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10591105921059310594
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:02

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:Naverno nado tormozit s pokupkoi.
Vse otgovarivaut ot bud kakih shagov.


А вам що, каклета ляжку пече? Наче ж в Канаду збирались то і купуйте там. :wink:


Da blyatska inflytsia :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:07

  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.

Почему?

и для людей с ВНЖ тоже?
и для украинцев, что не предусмотрено исключений?

Канада же всегда привлекала ємигрантов, єто то что Вы пишите похоже на сюр.
В Турции хоть всё нормально?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:09

  Хомякоид написав:Nachnetsya voinushka v Evrope, poplivu v Kanadu


а почему Африку (например Мароко) или Азию (например Тай) не рассматриваете?
В Канаде как то климат не тот - прохладно
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/4/695692/

Статистика показує, що ринок покупця. Розпродаж попереду. Коли почнуть здавати нерви продавців.

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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:20

  барабашов написав:А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка?
то что я себе смотрю не подешевело, может при просмотре дают -40% я хз, но появился широкий выбор того, что раньше дольше 3х дней на олх не висело. Отсюда один вывод - на моменте торговля вялая. У друга 3.12 купили авто, которое он год не мог продать. Думали из за войны вообще не продаст. Против логики как то. Деньги у народа есть, а покупать недвижимость сц#т из-за возможных обстрелов а-ля Ирпень
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:27

  uaprofi написав:
  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.

Почему?
и для людей с ВНЖ тоже?
и для украинцев, что не предусмотрено исключений?
Канада же всегда привлекала ємигрантов, єто то что Вы пишите похоже на сюр.
В Турции хоть всё нормально?

Виключень 2 (на скільки я знаю):
- якщо іноземець отримає ВНП в Канаді (реальна можливість тільки в штаті Манітоба);
- іноземець - студент денної форми начанння з великим терміном такого навчання.

Чому? Рішення уряду Канади визрівало ще рік тому: після карколомного зростання цін на нерухомість на західному узбережжі США, де ціна на звичаний будинок піднялася до 3 500 000 доларів, азіати кинулися вкладатися в Канаду (пристойний за місцевими мірками будинок можна купити за 250 000...400 000 канадських доларів), що призвело до збільшення цін на нерухомість в Канаді і невдоволення канадців. Уряд придумав такий метод боротьби. Жорстко.

В Туреччині проблем немає.
За повідомленнями моїх респонденів (і сьогодні спілкувався) вже було мінус 36 в місті Вінніпег (штат Манітоба). Сьогодні мінус 14. Цікаво, що при мінус 36 діти ходили в школу.

Для українців в Канаді є/були "солодкі плюшки" але вже закінчуються:
- візу за програмою CUAET ще видають, але термін очікування вже від 4-х до 7-ми місяців.
- не надається для проживання на термін до 45 діб безкоштовне житло та харчування - ніби-то вже і в штаті Манітоба з 1 січня 2023 - 0 днів безкоштовного проживання.
- відмінено (за непідтвердженими ще даними) безоплатну "біометрію" на візу;
- з 01.06.2023 відмінено виплату 3000 доларів на дорослого, і 1 500 - на дитину.
Але ще дають: сьогодні приятелі підтвердили отримання тих грошей на третій день після прибуття.
akurt
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  #<1 ... 10591105921059310594
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