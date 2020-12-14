Da blyatska inflytsia
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:02
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:07
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:09
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Статистика показує, що ринок покупця. Розпродаж попереду. Коли почнуть здавати нерви продавців.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:20
то что я себе смотрю не подешевело, может при просмотре дают -40% я хз, но появился широкий выбор того, что раньше дольше 3х дней на олх не висело. Отсюда один вывод - на моменте торговля вялая. У друга 3.12 купили авто, которое он год не мог продать. Думали из за войны вообще не продаст. Против логики как то. Деньги у народа есть, а покупать недвижимость сц#т из-за возможных обстрелов а-ля Ирпень
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:27
Виключень 2 (на скільки я знаю):
- якщо іноземець отримає ВНП в Канаді (реальна можливість тільки в штаті Манітоба);
- іноземець - студент денної форми начанння з великим терміном такого навчання.
Чому? Рішення уряду Канади визрівало ще рік тому: після карколомного зростання цін на нерухомість на західному узбережжі США, де ціна на звичаний будинок піднялася до 3 500 000 доларів, азіати кинулися вкладатися в Канаду (пристойний за місцевими мірками будинок можна купити за 250 000...400 000 канадських доларів), що призвело до збільшення цін на нерухомість в Канаді і невдоволення канадців. Уряд придумав такий метод боротьби. Жорстко.
В Туреччині проблем немає.
За повідомленнями моїх респонденів (і сьогодні спілкувався) вже було мінус 36 в місті Вінніпег (штат Манітоба). Сьогодні мінус 14. Цікаво, що при мінус 36 діти ходили в школу.
Для українців в Канаді є/були "солодкі плюшки" але вже закінчуються:
- візу за програмою CUAET ще видають, але термін очікування вже від 4-х до 7-ми місяців.
- не надається для проживання на термін до 45 діб безкоштовне житло та харчування - ніби-то вже і в штаті Манітоба з 1 січня 2023 - 0 днів безкоштовного проживання.
- відмінено (за непідтвердженими ще даними) безоплатну "біометрію" на візу;
- з 01.06.2023 відмінено виплату 3000 доларів на дорослого, і 1 500 - на дитину.
Але ще дають: сьогодні приятелі підтвердили отримання тих грошей на третій день після прибуття.
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