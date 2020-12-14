uaprofi написав: akurt написав:
В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Почему?
и для людей с ВНЖ тоже?
и для украинцев, что не предусмотрено исключений?
Канада же всегда привлекала ємигрантов, єто то что Вы пишите похоже на сюр.
В Турции хоть всё нормально?
Виключень 2 (на скільки я знаю
):
- якщо іноземець отримає ВНП в Канаді (реальна можливість тільки в штаті Манітоба
);
- іноземець - студент денної форми начанння з великим терміном такого навчання.
Чому? Рішення уряду Канади визрівало ще рік тому: після карколомного зростання цін на нерухомість на західному узбережжі США, де ціна на звичаний будинок піднялася до 3 500 000 доларів, азіати кинулися вкладатися в Канаду (пристойний за місцевими мірками будинок можна купити за 250 000...400 000 канадських доларів), що призвело до збільшення цін на нерухомість в Канаді і невдоволення канадців. Уряд придумав такий метод боротьби. Жорстко.
В Туреччині проблем немає.
За повідомленнями моїх респонденів (і сьогодні спілкувався
) вже було мінус 36 в місті Вінніпег (штат Манітоба). Сьогодні мінус 14. Цікаво, що при мінус 36 діти ходили в школу.
Для українців в Канаді є/були "солодкі плюшки" але вже закінчуються:
- візу за програмою CUAET
ще видають, але термін очікування вже від 4-х до 7-ми місяців.
- не надається для проживання на термін до 45 діб безкоштовне житло та харчування - ніби-то вже і в штаті Манітоба з 1 січня 2023 - 0 днів безкоштовного проживання.
- відмінено (за непідтвердженими ще даними
) безоплатну "біометрію" на візу;
- з 01.06.2023 відмінено виплату 3000 доларів на дорослого, і 1 500 - на дитину.
Але ще дають: сьогодні приятелі підтвердили отримання тих грошей на третій день після прибуття.