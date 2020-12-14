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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:20
барабашов написав:
А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка?
то что я себе смотрю не подешевело, может при просмотре дают -40% я хз, но появился широкий выбор того, что раньше дольше 3х дней на олх не висело. Отсюда один вывод - на моменте торговля вялая. У друга 3.12 купили авто, которое он год не мог продать. Думали из за войны вообще не продаст. Против логики как то. Деньги у народа есть, а покупать недвижимость сц#т из-за возможных обстрелов а-ля Ирпень
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:27
uaprofi написав: akurt написав:
В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Почему?
и для людей с ВНЖ тоже?
и для украинцев, что не предусмотрено исключений?
Канада же всегда привлекала ємигрантов, єто то что Вы пишите похоже на сюр.
В Турции хоть всё нормально?
Виключень 2 (на скільки я знаю
):
- якщо іноземець отримає ВНП в Канаді (реальна можливість тільки в штаті Манітоба
);
- іноземець - студент денної форми начанння з великим терміном такого навчання.
Чому? Рішення уряду Канади визрівало ще рік тому: після карколомного зростання цін на нерухомість на західному узбережжі США, де ціна на звичаний будинок піднялася до 3 500 000 доларів, азіати кинулися вкладатися в Канаду (пристойний за місцевими мірками будинок можна купити за 250 000...400 000 канадських доларів), що призвело до збільшення цін на нерухомість в Канаді і невдоволення канадців. Уряд придумав такий метод боротьби. Жорстко.
В Туреччині проблем немає.
За повідомленнями моїх респонденів (і сьогодні спілкувався
) вже було мінус 36 в місті Вінніпег (штат Манітоба). Сьогодні мінус 14. Цікаво, що при мінус 36 діти ходили в школу.
Для українців в Канаді є/були "солодкі плюшки" але вже закінчуються:
- візу за програмою CUAET
ще видають, але термін очікування вже від 4-х до 7-ми місяців.
- не надається для проживання на термін до 45 діб безкоштовне житло та харчування - ніби-то вже і в штаті Манітоба з 1 січня 2023 - 0 днів безкоштовного проживання.
- відмінено (за непідтвердженими ще даними
) безоплатну "біометрію" на візу;
- з 01.06.2023 відмінено виплату 3000 доларів на дорослого, і 1 500 - на дитину.
Але ще дають: сьогодні приятелі підтвердили отримання тих грошей на третій день після прибуття.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:20
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce
В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»
«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.
Топ-10 городов выглядит так:
1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.
Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:21
В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:27
Investor_K написав:
В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю
Пол-Парижа - гетто, метро обшарпанное и забитое под завязку "зайцами", вычеркиваем.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:28
vitaliian написав:
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce
В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»
«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.
Топ-10 городов выглядит так:
1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.
Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.
Конечно, а Троещина - лучший район, жаль мост на Подол никогда не достроят, а метро там и не нужно
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Додано: Сер 04 січ, 2023 19:25
antey1969 написав: Investor_K написав:
В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю
Пол-Парижа - гетто, метро обшарпанное и забитое под завязку "зайцами", вычеркиваем.
Как тяжело "беженцам" в Германии
Ездят по Парижам, но ... в Украину не возвращаются
А ещё в РФ тоже не переезжают
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Додано: Сер 04 січ, 2023 19:51
В Риме как-то проехал на автобусе #37. Ну его нафиг. Рим также вычеркиваем. Наш 101 автобус намнго приятнее контингентом.
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:18
antey1969 написав: Investor_K написав:
В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю
Пол-Парижа - гетто, метро обшарпанное и забитое под завязку "зайцами", вычеркиваем.
пол-Парижа, сказочник, ну если денег не хватило на нормальное жилье - то зачем обобщать?
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BIGor
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