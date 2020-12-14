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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10592105931059410595
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лондон - очень дорогой
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.

Ну и Троещина душевная.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:27

  Investor_K написав:Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.

Ну и Троещина душевная.

В трое нет ничего плохого, кроме выезда на мост.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раньше трамваи выручали с троллейбусами.
Сейчас хз как оттуда люди выбираются.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:52

  BIGor написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю

Пол-Парижа - гетто, метро обшарпанное и забитое под завязку "зайцами", вычеркиваем.

:D пол-Парижа, сказочник, ну если денег не хватило на нормальное жилье - то зачем обобщать?

Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Париж уже вычеркнули.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:01

  antey1969 написав:Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.

Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В районе Ейфелевой башни?
Investor_K
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