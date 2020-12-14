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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 20:21
Лондон - очень дорогой
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:24
Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.
Ну и Троещина душевная.
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:27
Investor_K написав:
Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.
Ну и Троещина душевная.
В трое нет ничего плохого, кроме выезда на мост.
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vitaliian
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:32
Раньше трамваи выручали с троллейбусами.
Сейчас хз как оттуда люди выбираются.
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:52
BIGor написав:
antey1969 написав: Investor_K написав:
В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю
Пол-Парижа - гетто, метро обшарпанное и забитое под завязку "зайцами", вычеркиваем.
пол-Парижа, сказочник, ну если денег не хватило на нормальное жилье - то зачем обобщать?
Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.
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antey1969
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:57
Париж уже вычеркнули.
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Investor_K
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:01
antey1969 написав:
Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.
Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?
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BIGor
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:04
В районе Ейфелевой башни?
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Investor_K
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