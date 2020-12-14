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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10593105941059510596>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лондон - очень дорогой
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.

Ну и Троещина душевная.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:27

  Investor_K написав:Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.

Ну и Троещина душевная.

В трое нет ничего плохого, кроме выезда на мост.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раньше трамваи выручали с троллейбусами.
Сейчас хз как оттуда люди выбираются.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:52

  BIGor написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:В Сінгапурі жарко і вогко. Викреслюю

Пол-Парижа - гетто, метро обшарпанное и забитое под завязку "зайцами", вычеркиваем.

:D пол-Парижа, сказочник, ну если денег не хватило на нормальное жилье - то зачем обобщать?

Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Париж уже вычеркнули.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:01

  antey1969 написав:Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.

Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В районе Ейфелевой башни?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:15

  Investor_K написав:В районе Ейфелевой башни?

В Харькове тоже есть Ейфелева вежа. Париж утратил свой шарм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:41

  Investor_K написав:В районе Ейфелевой башни?

Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:
Он-were are you from?
-I'm from ukraine.
-Он- O fuck. И убежал.
Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.
У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.
Это к я тому. Что если в Париже 20 лет такой трешак творился. То наврядли сейчас лучше стало. 😏
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