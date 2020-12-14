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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:48
vitaliian написав: Investor_K написав:
В районе Ейфелевой башни?
В Харькове тоже есть Ейфелева вежа. Париж утратил свой шарм.
Коли в Ірпені збудують хЕйфелєву башту? Можна приурочити до відкриття Міжгалактичного шахматного турніра?
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:18
Bolt написав: Investor_K написав:
В районе Ейфелевой башни?
Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:
Он-were are you from?
-I'm from ukraine.
-Он- O fuck. И убежал.
Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.
У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.
Это к я тому. Что если в Париже 20 лет такой трешак творился. То наврядли сейчас лучше стало. 😏
по поводу метро, я как-то вышел не на той станции (вышел на улицу посмотрел-не то, и вернулся тем же путем назад, было после 20.00 (вечером метро было почти без народа), смотрю таким же путем заходят в метро темнокожие парни (лет 16-18), 3-4 чел
на следующее утро-увидел как полиция ловит таких умных (которые заходят через двери "выхода")-узнал что штраф 50евро, т.е хитрить себе дороже
если отъехать от центра Парижа на 5км, то на выходе из метро резкие запахи и попадаешь в негритянские кварталы, в приципе ничего нового-туристов туда не водят, а центре -все чисто, клумбы с цветами
хочешь найти грязь -лучше ехать в рашу
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37
vitaliian написав: Investor_K написав:
Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.
Ну и Троещина душевная.
В трое нет ничего плохого, кроме выезда на мост.
Кроме выезда к цивилизации
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:15
Ромасик написав:
Кроме выезда к цивилизации
На яхтах можно переплывать Днепр
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Додано: Чет 05 січ, 2023 00:17
Investor_K написав:
Лондон - очень дорогой
десь там за київським цирком трохи пішки вгору і може бути дорожче ))
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Додано: Чет 05 січ, 2023 00:31
Я был в бане, поэтому з задержкой хочу представить модератора КРЖН на 2023 год.
Кто то видит на картинке перспективы? Я вижу самоуверенного в себе старика закрутившего все гайки любому инакомыслию, с ядерной дубинкой за пазухой, девственно целой военной промышленностью и желанием воевать и уничтожать. Оно верит, что можно будет напасть на Киев по второму чеченскому сценарию как на Грозный, ну или разравнять немного киевские холмы ракетами.
Продавайте пока есть буратины - часть в биткоин, часть в золото, часть в доллар.
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