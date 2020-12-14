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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10593105941059510596
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:48

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:В районе Ейфелевой башни?

В Харькове тоже есть Ейфелева вежа. Париж утратил свой шарм.

Коли в Ірпені збудують хЕйфелєву башту? Можна приурочити до відкриття Міжгалактичного шахматного турніра?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:12

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:В районе Ейфелевой башни?

В Харькове тоже есть Ейфелева вежа. Париж утратил свой шарм.

Коли в Ірпені збудують хЕйфелєву башту? Можна приурочити до відкриття Міжгалактичного шахматного турніра?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:18

  Bolt написав:
  Investor_K написав:В районе Ейфелевой башни?

Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:
Он-were are you from?
-I'm from ukraine.
-Он- O fuck. И убежал.
Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.
У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.
Это к я тому. Что если в Париже 20 лет такой трешак творился. То наврядли сейчас лучше стало. 😏


по поводу метро, я как-то вышел не на той станции (вышел на улицу посмотрел-не то, и вернулся тем же путем назад, было после 20.00 (вечером метро было почти без народа), смотрю таким же путем заходят в метро темнокожие парни (лет 16-18), 3-4 чел
на следующее утро-увидел как полиция ловит таких умных (которые заходят через двери "выхода")-узнал что штраф 50евро, т.е хитрить себе дороже

если отъехать от центра Парижа на 5км, то на выходе из метро резкие запахи и попадаешь в негритянские кварталы, в приципе ничего нового-туристов туда не водят, а центре -все чисто, клумбы с цветами
хочешь найти грязь -лучше ехать в рашу
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:37

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Мне нравятся Мадрид, Барселона и Амстердам.

Ну и Троещина душевная.

В трое нет ничего плохого, кроме выезда на мост.

Кроме выезда к цивилизации
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:15

  Ромасик написав:Кроме выезда к цивилизации
На яхтах можно переплывать Днепр
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:17

  Investor_K написав:Лондон - очень дорогой

десь там за київським цирком трохи пішки вгору і може бути дорожче ))
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я был в бане, поэтому з задержкой хочу представить модератора КРЖН на 2023 год.
Кто то видит на картинке перспективы? Я вижу самоуверенного в себе старика закрутившего все гайки любому инакомыслию, с ядерной дубинкой за пазухой, девственно целой военной промышленностью и желанием воевать и уничтожать. Оно верит, что можно будет напасть на Киев по второму чеченскому сценарию как на Грозный, ну или разравнять немного киевские холмы ракетами.
Продавайте пока есть буратины - часть в биткоин, часть в золото, часть в доллар.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 03:56

  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...


Фигасе.
А можно подробности на ветку про эмиграцию?
С чего вдруг и каким именно иностранцам?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 03:58

  uaprofi написав:
  Хомякоид написав:Nachnetsya voinushka v Evrope, poplivu v Kanadu


а почему Африку (например Мароко) или Азию (например Тай) не рассматриваете?
В Канаде как то климат не тот - прохладно


Зато там стоят американские ПРО.
Веский аргумент.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 04:13

  vitaliian написав:
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce

В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»

«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.

Топ-10 городов выглядит так:

1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.

Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.


Странный рейтинг.
Что значит "лучший город"?
Был рейтинг комфортности проживания, так там в топах были Ванкувер, Торонто, Мельбурн, Перт...
хотя...а что нам гугл скажет?
https://www.forbes.com/sites/duncanmadd ... b05f506571

Йоханы бабай!
На первом месте ...ВЕНА!
Итак, на первое место в этом году вырвалась ВЕНА! И не ноет!
А кое-кто вырвался в ВЕНУ и ноет! :mrgreen:
rjkz
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