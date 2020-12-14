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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 05:13
rjkz написав: akurt написав:
В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...
Фигасе.
А можно подробности на ветку про эмиграцию?
С чего вдруг и каким именно иностранцам?
Разогрели рынок. И запрет прямой - косвенно, лично тебе, можно инвестировать
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