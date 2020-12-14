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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:13

  rjkz написав:
  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...


Фигасе.
А можно подробности на ветку про эмиграцию?
С чего вдруг и каким именно иностранцам?

Разогрели рынок. И запрет прямой - косвенно, лично тебе, можно инвестировать :mrgreen:
Понаехал
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