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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:13

  rjkz написав:
  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...


Фигасе.
А можно подробности на ветку про эмиграцию?
С чего вдруг и каким именно иностранцам?

Разогрели рынок. И запрет прямой - косвенно, лично тебе, можно инвестировать :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:23

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce

В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»

«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.

Топ-10 городов выглядит так:

1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.

Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.


Странный рейтинг.
Что значит "лучший город"?
Был рейтинг комфортности проживания, так там в топах были Ванкувер, Торонто, Мельбурн, Перт...
хотя...а что нам гугл скажет?
https://www.forbes.com/sites/duncanmadd ... b05f506571

Йоханы бабай!
На первом месте ...ВЕНА!
Итак, на первое место в этом году вырвалась ВЕНА! И не ноет!
А кое-кто вырвался в ВЕНУ и ноет! :mrgreen:

Той фрукт працює вантажником в Hofer. В Києві був топ-ріелтором, торгував новобудами в центрі міста. Тому й ниє. Є від чого((((
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:57

  Zebra написав:Я был в бане, поэтому з задержкой хочу представить модератора КРЖН на 2023 год.
Кто то видит на картинке перспективы? Я вижу самоуверенного в себе старика закрутившего все гайки любому инакомыслию, с ядерной дубинкой за пазухой, девственно целой военной промышленностью и желанием воевать и уничтожать. Оно верит, что можно будет напасть на Киев по второму чеченскому сценарию как на Грозный, ну или разравнять немного киевские холмы ракетами.
Продавайте пока есть буратины - часть в биткоин, часть в золото, часть в доллар.
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На фото я вижу старого больного ублюдка, которому осталось жить недолго. На фоне дешевой массовки которая разбежится при первом хлопке.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:14

Zebra и остальные цитирующие уберите это фото с украинского ресурса. Его уже никто кроме вас не боится. Напомню власть диктатора держится только на страхе перед ним. Нет страха - нет диктатора
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 січ, 2023 08:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:15

  Zebra написав:Я был в бане, поэтому з задержкой хочу представить модератора КРЖН на 2023 год.
Кто то видит на картинке перспективы? Я вижу самоуверенного в себе старика закрутившего все гайки любому инакомыслию, с ядерной дубинкой за пазухой, девственно целой военной промышленностью и желанием воевать и уничтожать. Оно верит, что можно будет напасть на Киев по второму чеченскому сценарию как на Грозный, ну или разравнять немного киевские холмы ракетами.
Продавайте пока есть буратины - часть в биткоин, часть в золото, часть в доллар.
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Nu ladno priedetsya zabit okna v Chabani paradis doskami :D
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  #<1 ... 10594105951059610597
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