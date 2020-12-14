Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce
В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»
«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.
Zebra написав:Я был в бане, поэтому з задержкой хочу представить модератора КРЖН на 2023 год. Кто то видит на картинке перспективы? Я вижу самоуверенного в себе старика закрутившего все гайки любому инакомыслию, с ядерной дубинкой за пазухой, девственно целой военной промышленностью и желанием воевать и уничтожать. Оно верит, что можно будет напасть на Киев по второму чеченскому сценарию как на Грозный, ну или разравнять немного киевские холмы ракетами. Продавайте пока есть буратины - часть в биткоин, часть в золото, часть в доллар.
На фото я вижу старого больного ублюдка, которому осталось жить недолго. На фоне дешевой массовки которая разбежится при первом хлопке.
Zebra написав:Я был в бане, поэтому з задержкой хочу представить модератора КРЖН на 2023 год. Кто то видит на картинке перспективы? Я вижу самоуверенного в себе старика закрутившего все гайки любому инакомыслию, с ядерной дубинкой за пазухой, девственно целой военной промышленностью и желанием воевать и уничтожать. Оно верит, что можно будет напасть на Киев по второму чеченскому сценарию как на Грозный, ну или разравнять немного киевские холмы ракетами. Продавайте пока есть буратины - часть в биткоин, часть в золото, часть в доллар.
Nu ladno priedetsya zabit okna v Chabani paradis doskami