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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:23

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce

В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»

«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.

Топ-10 городов выглядит так:

1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.

Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.


Странный рейтинг.
Что значит "лучший город"?
Был рейтинг комфортности проживания, так там в топах были Ванкувер, Торонто, Мельбурн, Перт...
хотя...а что нам гугл скажет?
https://www.forbes.com/sites/duncanmadd ... b05f506571

Йоханы бабай!
На первом месте ...ВЕНА!
Итак, на первое место в этом году вырвалась ВЕНА! И не ноет!
А кое-кто вырвался в ВЕНУ и ноет! :mrgreen:

Той фрукт працює вантажником в Hofer. В Києві був топ-ріелтором, торгував новобудами в центрі міста. Тому й ниє. Є від чого((((
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:38

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:В Харькове тоже есть Ейфелева вежа. Париж утратил свой шарм.

Коли в Ірпені збудують хЕйфелєву башту? Можна приурочити до відкриття Міжгалактичного шахматного турніра?

Зображення

Що це за убожество???
Хіба цей "неохрущ" годиться для проведення Міжгалактичного шахматного турніра???
Хібаа його можна показати американцям, німцям чи японцям?????
Просто ганебна ганьба.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Що це за убожество???
Хіба цей "неохрущ" годиться для проведення Міжгалактичного шахматного турніра???
Хібаа його можна показати американцям, німцям чи японцям?????
Просто ганебна ганьба.




русня сбежала, дом продают за 30% от себестоимости...кто купит?
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