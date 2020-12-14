Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce
В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»
«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.
Frant написав:Що це за убожество??? Хіба цей "неохрущ" годиться для проведення Міжгалактичного шахматного турніра??? Хібаа його можна показати американцям, німцям чи японцям????? Просто ганебна ганьба.
русня сбежала, дом продают за 30% от себестоимости...кто купит?