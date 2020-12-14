Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.
Ситуація на ринку нерухомості: ◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%; ◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.
Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.
Frant написав:поки що нічого не треба брати. Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.
Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))
Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.
Смішно і сумно.
А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка? Или вас интересует именно ваша цена метра на конкретном объекте, где она до НГ22 конкретно была в разы выше(ну типа как €йру регулярно регулярно то 140, то 128, то вообще 40куе на полном серьёзе предлагают за Ярославов Град)?
барабашов написав:А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка?
то что я себе смотрю не подешевело, может при просмотре дают -40% я хз, но появился широкий выбор того, что раньше дольше 3х дней на олх не висело. Отсюда один вывод - на моменте торговля вялая. У друга 3.12 купили авто, которое он год не мог продать. Думали из за войны вообще не продаст. Против логики как то. Деньги у народа есть, а покупать недвижимость сц#т из-за возможных обстрелов а-ля Ирпень
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce
В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»
«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce
В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»
«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.
Господа, ну надо ж уже научиться читать наши новости, в конце-то концов. Лень искать, но в наименее искаженном переводе было сказано, что Киеву дали место в рейтинге так сказать "поза конкурсом" - за незламність и т.п. Как и елке, впрочем, которую захотел поставить самый лучший мэр.
striped написав:Господа, ну надо ж уже научиться читать наши новости, в конце-то концов. Лень искать, но в наименее искаженном переводе было сказано, что Киеву дали место в рейтинге так сказать "поза конкурсом" - за незламність и т.п. Как и елке, впрочем, которую захотел поставить самый лучший мэр.
если выбирать место не для временного проживания, а так сказать на долгие годы Украина-находиться в топ 3 в моем рейтинге а Киев в топ 5 в Украине
у нас прекрасная страна , надеюсь станет еще лучше (після нашої Перемоги)