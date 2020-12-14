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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10590105911059210593
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:29

  Grand Touring написав:Нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів з нерухомості за 9 місяців 2022 року. Це у 2,7 рази менше, аніж торік.

Ситуація на ринку нерухомості:
◽️28% угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2021 році їх частка складала 36%;
◽️38% угод — купівля-продаж земельних ділянок або паїв. Торік їх частка складала 31%.

Купівля квартир та житлових будинків у 2022 впала майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року: з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war-2

Вы еще учитывайте, что в прошлом году было 55 довоенных дней. Уверен, что значительная доля договоров купли-продажи была заключена в январе-феврале.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:41

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:поки що нічого не треба брати.
Точніше, потрібно взяти свої емоції під контроль.


Та й ціни ставлять поки що без великих знижок))

Аж смішно, коли дадуть світло на 2-3 дні, а люди вже починають строїти плани.

Смішно і сумно.

А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка? Или вас интересует именно ваша цена метра на конкретном объекте, где она до НГ22 конкретно была в разы выше(ну типа как €йру регулярно регулярно то 140, то 128, то вообще 40куе на полном серьёзе предлагают за Ярославов Град)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/4/695692/

Статистика показує, що ринок покупця. Розпродаж попереду. Коли почнуть здавати нерви продавців.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Setsib
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:20

  барабашов написав:А кто ставит цены без больших скидок? Вторичка или первичка?
то что я себе смотрю не подешевело, может при просмотре дают -40% я хз, но появился широкий выбор того, что раньше дольше 3х дней на олх не висело. Отсюда один вывод - на моменте торговля вялая. У друга 3.12 купили авто, которое он год не мог продать. Думали из за войны вообще не продаст. Против логики как то. Деньги у народа есть, а покупать недвижимость сц#т из-за возможных обстрелов а-ля Ирпень
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:20

Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce

В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»

«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.

Топ-10 городов выглядит так:

1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.

Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 04:13

  vitaliian написав:
Киев - лучший город мира в 2023 году по версии международного агентства Resononce

В опубликованном отчете «Топ-100 городов мира» Киев помещен вне рейтинга как «почетный лучший город»

«Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Это, как и вся Украина, место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий», - говорится в описании к карточке Киева.

Топ-10 городов выглядит так:

1. Лондон;
2. Париж;
3. Нью-Йорк;
4. Токио;
5. Дубай;
6. Барселона;
7. Рим;
8. Мадрид;
9. Сингапур;
10. Амстердам.

Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, столица Беларуси город Минск - на 86 месте, столица Польши Варшава - на 38 месте.


Странный рейтинг.
Что значит "лучший город"?
Был рейтинг комфортности проживания, так там в топах были Ванкувер, Торонто, Мельбурн, Перт...
хотя...а что нам гугл скажет?
https://www.forbes.com/sites/duncanmadd ... b05f506571

Йоханы бабай!
На первом месте ...ВЕНА!
Итак, на первое место в этом году вырвалась ВЕНА! И не ноет!
А кое-кто вырвался в ВЕНУ и ноет! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господа, ну надо ж уже научиться читать наши новости, в конце-то концов. Лень искать, но в наименее искаженном переводе было сказано, что Киеву дали место в рейтинге так сказать "поза конкурсом" - за незламність и т.п. Как и елке, впрочем, которую захотел поставить самый лучший мэр.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:45

  striped написав:Господа, ну надо ж уже научиться читать наши новости, в конце-то концов. Лень искать, но в наименее искаженном переводе было сказано, что Киеву дали место в рейтинге так сказать "поза конкурсом" - за незламність и т.п. Как и елке, впрочем, которую захотел поставить самый лучший мэр.


если выбирать место не для временного проживания, а так сказать на долгие годы
Украина-находиться в топ 3 в моем рейтинге
а Киев в топ 5 в Украине

у нас прекрасная страна , надеюсь станет еще лучше (після нашої Перемоги)
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Вы еще учитывайте, что в прошлом году было 55 довоенных дней. Уверен, что значительная доля договоров купли-продажи была заключена в январе-феврале.

Є дані суто від 24.02.22:
за період з 24 лютого до 12 грудня фізичні особи в Україні продали 52 тисячі 605 різноманітних об'єктів нерухомості, що у в 4,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли їх було продано 242 тисячі 893. https://delo.ua/realty/rinok-neruxomost ... ku-409144/

Навряд чи 2023 видасться кращим.
Ой+
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