Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:14
Олежан написав:
вести с полей.
общался со знакомой, сняла 1к в фк2 за 30к
все что дешевле - не пригодно для комфортной жизни
Який метраж?
Вже наярюють на телеофон щодо кавалірки 15м2 в нахалбуді в пішій доступності до ШРТ за 6К.
Це дно чи ще буде падати?
flyman
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:17
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Чет 05 січ, 2023 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:23
flyman написав:
Вже наярюють на телеофон щодо кавалірки 15м2 в нахалбуді в пішій доступності до ШРТ за 6К.
Щодо покупки?
Faceless
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:26
vitaliian • Накладений арешт на об'єкт незавершеного будівництва • Дозвіл на будівництво анульовано
Faceless
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:27
flyman написав:
за 6К.
за 6к вовсю предлагаются двушки на Оболони. Может ваши панорамные окна впечатлили?
Faceless
да это уко. Спасибо.
vitaliian
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28
vitaliian написав::arrow:
Мабуть тому, що даже ЛУН знає
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D ... 1%97%D0%B2
lel
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:31
vitaliian написав: flyman написав:
за 6К.
за 6к вовсю предлагаются двушки на Оболони. Может ваши панорамные окна впечатлили?
Faceless
да это уко. Спасибо.
Яка комуналь в двушкі? В каваліроко під 1000 грн зимою, 500+- літом (якщо мешкати), якщо маринувати то 250+- весь час.
flyman
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
у ЖК Кузьминский 2 проблемы с документами, перепроверте на нерухомі.юа, не первый раз сталкиваюсь с тем что на лун.юа есть не все данные
Феодал
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:44
Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..
vitaliian
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:57
vitaliian написав: Феодал
никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..
УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.
Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.
flyman
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