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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10592105931059410595>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:14

  Олежан написав:вести с полей.
общался со знакомой, сняла 1к в фк2 за 30к
все что дешевле - не пригодно для комфортной жизни

Який метраж?
Вже наярюють на телеофон щодо кавалірки 15м2 в нахалбуді в пішій доступності до ШРТ за 6К.
Це дно чи ще буде падати?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:17

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 січ, 2023 16:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Вже наярюють на телеофон щодо кавалірки 15м2 в нахалбуді в пішій доступності до ШРТ за 6К.

Щодо покупки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:26

vitaliian
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:27

  flyman написав:за 6К.
за 6к вовсю предлагаются двушки на Оболони. Может ваши панорамные окна впечатлили?
Faceless да это уко. Спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав::arrow:
Мабуть тому, що даже ЛУН знає https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D ... 1%97%D0%B2
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:31

  vitaliian написав:
  flyman написав:за 6К.
за 6к вовсю предлагаются двушки на Оболони. Может ваши панорамные окна впечатлили?
Faceless да это уко. Спасибо.

Яка комуналь в двушкі? В каваліроко під 1000 грн зимою, 500+- літом (якщо мешкати), якщо маринувати то 250+- весь час.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36

  lel написав:
vitaliian написав::arrow:
Мабуть тому, що даже ЛУН знає https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D ... 1%97%D0%B2

у ЖК Кузьминский 2 проблемы с документами, перепроверте на нерухомі.юа, не первый раз сталкиваюсь с тем что на лун.юа есть не все данные
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:44

Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:57

  vitaliian написав:Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..

УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.
Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.
flyman
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