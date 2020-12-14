Додано: Чет 05 січ, 2023 17:12

flyman написав: vitaliian написав: Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко.. никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..

УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.

Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами. УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.

мне предлагали Чехов парк в Ирпене с окнами в центральный парк за 15куе 50м2 (не помню в каком году) дома на тот момент были построены, квартиры уже с окнами, без внутренних работ и на пару лет стройка заглохла. Сейчас вроде сдали, и цена уже под 40куе. Стремно конечно в такое влазить как и в любой недострой.