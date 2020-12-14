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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10593105941059510596
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:19

  барабашов написав:я манал так деньги зарабатывать, пусть и нормальные
недавно мой друг пожаловался заработал ххкуе а потратить некуда, заграница закрыта, машину только недавно купил, менять пока рано, рестораны в округе все посетил, все блюда перепробовал. Недвижимости накупил ещё до войны. Посоветовал ему поиграть в конверт.депо хоть какой то азарт. И супруге машину купить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:31

  vitaliian написав:
  барабашов написав:я манал так деньги зарабатывать, пусть и нормальные
недавно мой друг пожаловался заработал ххкуе а потратить некуда, заграница закрыта, машину только недавно купил, менять пока рано, рестораны в округе все посетил, все блюда перепробовал. Недвижимости накупил ещё до войны. Посоветовал ему поиграть в конверт.депо хоть какой то азарт. И супруге машину купить.

Настало время охренительных историй ...
И кот с лампой

Виталик, ты, как любой ватник, генерируешь враньё
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pesikot
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