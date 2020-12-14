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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 18:19
барабашов написав:
я манал так деньги зарабатывать, пусть и нормальные
недавно мой друг пожаловался заработал ххкуе а потратить некуда, заграница закрыта, машину только недавно купил, менять пока рано, рестораны в округе все посетил, все блюда перепробовал. Недвижимости накупил ещё до войны. Посоветовал ему поиграть в конверт.депо хоть какой то азарт. И супруге машину купить.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:31
vitaliian написав: барабашов написав:
я манал так деньги зарабатывать, пусть и нормальные
недавно мой друг пожаловался заработал ххкуе а потратить некуда, заграница закрыта, машину только недавно купил, менять пока рано, рестораны в округе все посетил, все блюда перепробовал. Недвижимости накупил ещё до войны. Посоветовал ему поиграть в конверт.депо хоть какой то азарт. И супруге машину купить.
Настало время охренительных историй ...
И кот с лампой
Виталик, ты, как любой ватник, генерируешь враньё
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