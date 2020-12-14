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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10592105931059410595
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..

УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.
Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.
мне предлагали Чехов парк в Ирпене с окнами в центральный парк за 15куе 50м2 (не помню в каком году) дома на тот момент были построены, квартиры уже с окнами, без внутренних работ и на пару лет стройка заглохла. Сейчас вроде сдали, и цена уже под 40куе. Стремно конечно в такое влазить как и в любой недострой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 січ, 2023 17:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..

УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.
Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.

киевская недвига, это как страшная девушка, которую никто не хочет, ну цену она себе сложить не может
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:16

  Феодал написав:киевская недвига, это как страшная девушка, которую никто не хочет, ну цену она себе сложить не может
нужен свет в конце тоннеля тогда и цена сложится.

https://t.me/KremlCirk/3635
(Если что это шутка для настроения)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:25

  vitaliian написав:
  Феодал написав:киевская недвига, это как страшная девушка, которую никто не хочет, ну цену она себе сложить не может
нужен свет в конце тоннеля тогда и цена сложится.

https://t.me/KremlCirk/3635
(Если что это шутка для настроения)


в том то и дело что год прошел, а света в конце тунеля не видно, люди беднеют, аренда проседает

шутка хорошая, норм посмеялся
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:38

У людей истерика

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Мух может и тебе попробовать такой креативный маркетинговый ход
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:42

  Феодал написав:люди беднеют, аренда проседает
если люди беднеют цены должны падать, а магазины закрываться. Сколько закрылось например эпицентров - совсем безбожники по росту цифр на ценниках. Люди не беднеют, одни перестали зарабатывать, а у других руки болят деньги считать..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:57

vitaliian
Не только лишь всем повезло как Геше Когг'бану возглавить терроборону Дрездена лёжа на берегу Средиземного моря и на моменте без тендеров пильнуть на поллярда рейхсшекелей скромный дрезденский годовой бюджет
Ну ещё есть друзья Реуса и наш незаменимый Респект0.7 , который скоро пересядет за деньги американских налогоплательщиков с 12ти летнего Логана на 5ти летний Сандеро.
Карточки У$$пихов мы не считаем, я манал так деньги зарабатывать, пусть и нормальные.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:14

  Олежан написав:вести с полей.
общался со знакомой, сняла 1к в фк2 за 30к
все что дешевле - не пригодно для комфортной жизни

Это как?
Вместо нормальной кровати диван типа софа?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:15

  UA написав:
  Олежан написав:вести с полей.
общался со знакомой, сняла 1к в фк2 за 30к
все что дешевле - не пригодно для комфортной жизни

Это как?
Вместо нормальной кровати диван типа софа?

євро-піддон
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:12

  flyman написав:
  UA написав:
  Олежан написав:вести с полей.
общался со знакомой, сняла 1к в фк2 за 30к
все что дешевле - не пригодно для комфортной жизни

Это как?
Вместо нормальной кровати диван типа софа?

євро-піддон

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Коврика нет. К проживанию непригодно.
vitaliian
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