Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..
УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе. Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.
мне предлагали Чехов парк в Ирпене с окнами в центральный парк за 15куе 50м2 (не помню в каком году) дома на тот момент были построены, квартиры уже с окнами, без внутренних работ и на пару лет стройка заглохла. Сейчас вроде сдали, и цена уже под 40куе. Стремно конечно в такое влазить как и в любой недострой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 січ, 2023 17:14, всього редагувалось 2 разів.
если люди беднеют цены должны падать, а магазины закрываться. Сколько закрылось например эпицентров - совсем безбожники по росту цифр на ценниках. Люди не беднеют, одни перестали зарабатывать, а у других руки болят деньги считать..
vitaliian Не только лишь всем повезло как Геше Когг'бану возглавить терроборону Дрездена лёжа на берегу Средиземного моря и на моменте без тендеров пильнуть на поллярда рейхсшекелей скромный дрезденский годовой бюджет Ну ещё есть друзья Реуса и наш незаменимый Респект0.7 , который скоро пересядет за деньги американских налогоплательщиков с 12ти летнего Логана на 5ти летний Сандеро. Карточки У$$пихов мы не считаем, я манал так деньги зарабатывать, пусть и нормальные.