Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю. Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
сьогодні 5 годин без світла = біля 35% банки. не знаю чому, може не повна загрузка, але хватає реально набагато довше ніж попередні розрахунки від експертів-сусідів ))