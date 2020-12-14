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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10593105941059510596
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:22

  vkstsk написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.

Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота.
Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю.
Просто змова на ринку.

оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:08

  adeges написав:
  vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум


сьогодні 5 годин без світла = біля 35% банки.
не знаю чому, може не повна загрузка, але хватає реально набагато довше ніж попередні розрахунки від експертів-сусідів ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:14

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  UA написав:Это как?
Вместо нормальной кровати диван типа софа?

євро-піддон

Зображення
Коврика нет. К проживанию непригодно.

це якийсь акваріум,
для рибок о.к.,
але не для людини
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:18

  Феодал написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Феодал никто его покупать не предлагает , посыл был в другом, что даже в проблемных домах Войцеховского цены не сильно упали. Откашлять 27куе за 11 этаж без документов это жёстко..

УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.
Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.

киевская недвига, это как страшная девушка, которую никто не хочет, ну цену она себе сложить не может

Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:38

  airmax78 написав:Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.

Зрозуміло що Відень надихає, тому у Ваших мріях і бажаннях все так красиво і недосяжно, але нажаль на сьогодні київська нерухомість скоріше це мета в тирі, і тільки Богу відомо вцілить в неї неадекватний шизоїд, чи ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 00:17

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  flyman написав:УКО на Борщагівці на перехресті двох ШРТ: біля 10куе у 2018...2019, наразі 14куе.
Але це ніпрощо. Ринок мертвий, малювати можна і півляма за ЯГ з прихованими плінтусами.

киевская недвига, это как страшная девушка, которую никто не хочет, ну цену она себе сложить не может

Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.

ви тільки це зрозуміли?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 00:20

  airmax78 написав:головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.
ЛС заблокирована, сего нашел интересную книгу про системы образования в разных странах, вы вроде интересуетесь, читать с 270 страницы " самые важные годы" (до 270 стр там не про образование)
https://www.rulit.me/download-books-175991.html?t=pdf (надеюсь не забанят, сообщение потом удалю)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 00:49

  airmax78 написав:Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.

Ваша фотомодель высосала из вас всё бабло и не разу не дала.
А потом вы сбежали, испугавшись агресивного пидора алкоголика который живет в соседней с фотомоделью квартире.
ПС Самое важное перед покупкой квартиры для себя, это поквартирный обход соседей :mrgreen:
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