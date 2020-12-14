Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Це добре, але і самим провайдерам давно вже потрібно було щось робити-встановлювати генератори та АКБ. Тарифи ж всі дружно підняли.
Чому ж нічого не роблять - обіцяють, це теж робота. Я в своєму будинку ще 2 місяці тому обздвонив всіх провайдерів - всі обіцяли, що скоро поставлять безперебійники хоч на годину-дві. Чекаю. Просто змова на ринку.
оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки. дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.
У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум
сьогодні 5 годин без світла = біля 35% банки. не знаю чому, може не повна загрузка, але хватає реально набагато довше ніж попередні розрахунки від експертів-сусідів ))
airmax78 написав:Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.
Зрозуміло що Відень надихає, тому у Ваших мріях і бажаннях все так красиво і недосяжно, але нажаль на сьогодні київська нерухомість скоріше це мета в тирі, і тільки Богу відомо вцілить в неї неадекватний шизоїд, чи ні.
airmax78 написав:головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.
ЛС заблокирована, сего нашел интересную книгу про системы образования в разных странах, вы вроде интересуетесь, читать с 270 страницы " самые важные годы" (до 270 стр там не про образование) https://www.rulit.me/download-books-175991.html?t=pdf (надеюсь не забанят, сообщение потом удалю)
airmax78 написав:Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.
Ваша фотомодель высосала из вас всё бабло и не разу не дала. А потом вы сбежали, испугавшись агресивного пидора алкоголика который живет в соседней с фотомоделью квартире. ПС Самое важное перед покупкой квартиры для себя, это поквартирный обход соседей
airmax78 написав:Київська нерухомість - це як дівчина про яку мріяв з юності, але коли подорослішав - зрозумів, що фотомоделі не для тебе і головне щоб жінка добре готувала і не вимагала доргих шмоток і подорожей.
Ваша фотомодель высосала из вас всё бабло и не разу не дала. А потом вы сбежали, испугавшись агресивного пидора алкоголика который живет в соседней с фотомоделью квартире. ПС Самое важное перед покупкой квартиры для себя, это поквартирный обход соседей
Не экстраполируйте на меня свой травматичный опыт. У меня золотые соседи. Красавица-фотомодель с обложки Elle Decore. Да, любит деньги. Но на что бы я собирался покупать Рыбальский па1000? А его ведь еще надо ремонтировать...