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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:02
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