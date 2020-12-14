Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:ПС Самое важное перед покупкой квартиры для себя, это поквартирный обход соседей
вы свою дверь всем незнакомцам открываете. Жёсткий дефицит общения. А если это маньяк? Когда ко мне стучат незнакомцы, я обычно рекомендую отдохнуть и идти дальше. Их истории, что они собираются купить , меня как то мало интересуют.
Знаете чем отличаются современные полицейские от старых ментов? Если выбросите свою мобилку полицейские вас не найдут. А пенсионер мент найдет. Цифровая деградация называется