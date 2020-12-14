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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:02

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:євро-піддон

Зображення
Коврика нет. К проживанию непригодно.

це якийсь акваріум,
для рибок о.к., але не для людини

Ідеальне приміщеня для осіб з інтелектом домашніх песиків і хом,ячків.
Схоже, що таблетки від тупості - не всім допомагають.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:30

  vitaliian написав:
  UA написав:ПС Самое важное перед покупкой квартиры для себя, это поквартирный обход соседей
вы свою дверь всем незнакомцам открываете. Жёсткий дефицит общения. А если это маньяк? Когда ко мне стучат незнакомцы, я обычно рекомендую отдохнуть и идти дальше. Их истории, что они собираются купить , меня как то мало интересуют.

Знаете чем отличаются современные полицейские от старых ментов?
Если выбросите свою мобилку полицейские вас не найдут.
А пенсионер мент найдет.
Цифровая деградация называется :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:40

  UA написав:А пенсионер мент найдет
если вместо "мент" поставить "маньяк", тогда все сходится. Найти то найдёт, но сделать ничего не сможет. Возраст знаете ли
vitaliian
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  #<1 ... 10594105951059610597
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