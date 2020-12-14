Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
В цифровую эпоху даже один арендатор может создавать иллюзию спроса, если разместит свой запрос во всех чатах и пабликах. В мае кто то искал коммерцию под продажу фильтрованной воды, мне человек 20 на эту тему за 3 дня позвонило, после чего добавил в шапку "под очистку воды помещение не сдается" и звонки прекратились.
Кстати бери на заметку кому сдать цоколя, им ремонт не нужен
flyman написав:цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
В цифровую эпоху даже один арендатор может создавать иллюзию спроса, если разместит свой запрос во всех чатах и пабликах. В мае кто то искал коммерцию под продажу фильтрованной воды, мне человек 20 на эту тему за 3 дня позвонило, после чего добавил в шапку "под очистку воды помещение не сдается" и звонки прекратились.
Кстати бери на заметку кому сдать цоколя, им ремонт не нужен