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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаве щось коїцця на ринку оренди столиці.
В домовому чаті нахалбуда в пішій доступності до ШРТ КРЖН ще одне оголошення, цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:57

  flyman написав:цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
В цифровую эпоху даже один арендатор может создавать иллюзию спроса, если разместит свой запрос во всех чатах и пабликах. В мае кто то искал коммерцию под продажу фильтрованной воды, мне человек 20 на эту тему за 3 дня позвонило, после чего добавил в шапку "под очистку воды помещение не сдается" и звонки прекратились.

Кстати бери на заметку кому сдать цоколя, им ремонт не нужен
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:26

  striped написав:Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.

На кінець 2022 року, медіанні ціна:
Новобудови - 1278 дол/м2
Вторинний ринок - 1375 дол/м2
Середня - 1326,5 дол/м2
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:30

  Faceless написав:
  striped написав:Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.

На кінець 2022 року, медіанні ціна:
Новобудови - 1278 дол/м2
Вторинний ринок - 1375 дол/м2
Середня - 1326,5 дол/м2

І хто "вгадав"? Знову Успіх?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:31

  vitaliian написав:
  flyman написав:цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
В цифровую эпоху даже один арендатор может создавать иллюзию спроса, если разместит свой запрос во всех чатах и пабликах. В мае кто то искал коммерцию под продажу фильтрованной воды, мне человек 20 на эту тему за 3 дня позвонило, после чего добавил в шапку "под очистку воды помещение не сдается" и звонки прекратились.

Кстати бери на заметку кому сдать цоколя, им ремонт не нужен
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Недалеко є точка автомат розливу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:34

  flyman написав:Недалеко є точка автомат розливу
посмотри как строятся в Киеве дома, кого то смущает что недалеко уже один построен?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
  striped написав:Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.

На кінець 2022 року, медіанні ціна:
Новобудови - 1278 дол/м2
Вторинний ринок - 1375 дол/м2
Середня - 1326,5 дол/м2

І хто "вгадав"? Знову Успіх?
Голосування анонімне
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:09

  Faceless написав:
  striped написав:Еще раз призываю Бараку и Фейслеса утвердить цену 1м2 по итогам 2022. Ради чего висела голосовалка весь год? И после утверждения этой цифры можно следующий опрос начинать.

На кінець 2022 року, медіанні ціна:
Новобудови - 1278 дол/м2
Вторинний ринок - 1375 дол/м2
Середня - 1326,5 дол/м2

Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Кстаті міф про попит на уютні хрущики статистикою не підтверджується, цей міф мабуть придував той хто в тому хрущику ніколи не жив ))
vkstsk
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