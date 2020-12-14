Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
В цифровую эпоху даже один арендатор может создавать иллюзию спроса, если разместит свой запрос во всех чатах и пабликах. В мае кто то искал коммерцию под продажу фильтрованной воды, мне человек 20 на эту тему за 3 дня позвонило, после чего добавил в шапку "под очистку воды помещение не сдается" и звонки прекратились.
Кстати бери на заметку кому сдать цоколя, им ремонт не нужен
flyman написав:цікавляться чи хто не здасть кавалірку знайомим сусідів.
В цифровую эпоху даже один арендатор может создавать иллюзию спроса, если разместит свой запрос во всех чатах и пабликах. В мае кто то искал коммерцию под продажу фильтрованной воды, мне человек 20 на эту тему за 3 дня позвонило, после чего добавил в шапку "под очистку воды помещение не сдается" и звонки прекратились.
Кстати бери на заметку кому сдать цоколя, им ремонт не нужен
Frant написав:Увага! Пропонується семінар:"Майбутнє ринка київської нерухомості". Семінар включає поїздку по лісовим селам і райцентрам Житомирської і Київської областей, також екскурсія в Бахмут або Херсон, з ночівлею в фешенебельному готелі. Є бажаючі записатись?
Франт, а що вже на вермішель швидкого приготування не вистачає з оренди хрущів, запускаєш платні семінари?
з.і. Смарт 24м2 в нахалбуді пішов в оренду за 8К
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.